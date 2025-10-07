10月7日、辻希美がブログを更新した。【写真】長女・希空の赤ちゃん時代の写真も公開辻は、自身のブログにて、「この 夢空が赤ちゃんの頃の希空に そっくり」「デジャブ並み!!!!!!!!」と切り出すと、長女・希空の胸で眠る次女の写真を公開。続けて、希空の赤ちゃん時代の写真を掲載し、「似てない?! 同じような帽子かぶって…」「そっくり18歳差姉妹」とコメントした。そして、次女に顔を寄せた希空の写真も披露すると、「18年後は