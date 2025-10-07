石川・金沢市の70代の男性が９月、マッチングアプリで知り合った女性を名乗る人物からネットショップの運営を持ちかけられ、運営費用の名目で現金あわせておよそ1600万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。警察によりますと、９月上旬、金沢市の70代男性は30代女性を名乗る人物と、マッチングアプリで知り合いメッセージ上でやり取りを始めました。男性はその人物から「ネットショップの運営費用を投資するだけで簡単に金を稼