ローソンストア100は、新ストアコンセプト「あたらしい・おいしい・うれしい」の「おいしい」、「うれしい」の一環で、専用の焼き芋什器でじっくりと焼き上げた「焼き芋」を10月8日から本格的に販売を開始する。昨年度（昨年9月から今年4月末まで）の全店累計販売数は約103万本だった。今年はシーズンを通して日本さつまいもサミット2024〜2025ファーマーズ・オブ・ザ・イヤー（さつまいも博実行委員会が主催し、2019年から開催。