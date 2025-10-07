日本代表は7日、『キリンチャレンジカップ2025』のパラグアイ代表戦に向け、千葉県内で練習を実施。ピッチ上に出て約1時間ほど汗を流したMF藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）がメディア対応に応じ、南米勢との対戦に向けて意気込みなどを語った。今回の代表活動では、日本同様ワールドカップ（W杯）本大会への出場を決めているパラグアイ代表、ブラジル代表という南米の2カ国と対戦する。藤田は「すごく良い相手だと思い