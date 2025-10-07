ASMRクリエイターのRaiaが4日、東京・高円寺シアターバッカスで「Raia ASMR風朗読劇 〜にびいろの石の二ビー〜」を開催した。Raia心地よい特定の音でリラックス感を得るASMR動画で人気を集めるRaiaが、「音」を武器にこれまでの動画活動の延長線上にありながらも、新しいエンタメの形として開催した「ASMR朗読劇」。朗読されたのは、オリジナル作品『にびいろの石のニビー』。ゴツゴツして仲間外れにされていた鈍色の小石・ニビー