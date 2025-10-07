プロチーム同士が異例のタッグです。北海道コンサドーレ札幌とレバンガ北海道が、スポーツによる地域振興を目的にパートナーシップを締結しました。１０月７日午前に行われた会見には、コンサドーレの石水社長とレバンガの折茂社長、小川オーナーが出席し、抱負を語りました。（石水創社長）「まちづくりや相互連携など（クラブ間の）つながりを深く推し進めていきたい」（小川嶺