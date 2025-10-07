日本サッカー協会技術委員会の影山雅永委員長が児童ポルノの輸入や所持などの罪でフランスで逮捕され、執行猶予のついた禁錮1年6か月の有罪判決を受けました。フランス紙「パリジャン」によりますと、今月2日、影山雅永委員長は20歳以下の日本代表の試合で日本から南米チリへ向かう際、経由地のパリで飛行機を降りたところ警察に逮捕されました。影山委員長は、機内で少女のわいせつな画像をノートパソコンで閲覧していて、客室乗