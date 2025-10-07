前走のスパーキングレディーカップでJRA勢を破り、2番人気に支持されていた大井のフェブランシェだったが4着までだった。道中は好位を追走。勝負どころでも外から積極的に押し上げて3番手で直線を迎えた。一旦先頭という場面は作り交流重賞連勝が一瞬は見えたが、ゴール前の追い比べで失速。惜しくも4着だったが地方の意地は見せた。4着フェブランシェ吉原寛人騎手「理想的なレース運びでした。ちょっと直線が長いと甘くなる感