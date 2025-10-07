そろそろ夏服から秋服にシフトする時期！今回は、Ray♥Influencerのまみちゃんさん、町さくらさんの2人に、この秋着たい「ニットコーデ」を教えてもらいました。チュールリボンがおカワな糖度100%ニットや、顔まわりが盛れるファーつきニットなど、とことん可愛いを追求しよう♡LOVE BUZZ ITEM vol.44THEME：『秋のニットコーデ』Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載