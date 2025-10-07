「黒の質感」で魅せる最高級モデルホンダは2025年9月25日、軽自動車「N-WGN」の一部改良を発表し、翌26日から販売を開始しました。今回の改良では「N-WGN CUSTOM」に特別仕様車「BLACK STYLE」が新たに設定されました。【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”ホンダ新「軽ワゴン」です！（30枚以上）そんなN-WGNのラインナップのなかで、最も高価なモデルとは一体どのようなモデルなのでしょうか。各所ブラックアウトさ