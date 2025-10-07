日本相撲協会の財団法人設立１００周年を記念した「百周年場所古式大相撲と現代大相撲」が７日、東京・両国国技館で行われた。平安時代の宮中行事「相撲節会（すまいのせちえ）」を現代風にアレンジし、行司、呼び出し、勝負審判が当時の装束で登場する「古式大相撲」を３０年ぶりに実施するなど、さまざまな試みが行われた。横綱・豊昇龍（立浪）もフル回転した。横綱・大の里（二所ノ関）と重要な儀式で最高位の力士２人に