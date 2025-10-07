◆練習試合巨人５―０ヤマハ（７日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が適時打を放ち、存在感を示した。１１日から始まるＣＳ第１ステージ（Ｓ）のＤｅＮＡ戦（横浜）に向けて、主力選手が先発出場。キャベッジは「２番・中堅」でスタメン出場した。両チーム無得点の初回無死二塁で打席に入ると、初球の変化球を捉えて左中間へ。先制の適時二塁打となった。前日６日のＳＵＢＡＲＵとの練習試合（東京ドーム）で