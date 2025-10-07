長野県飯田市今宮町で５日にクマの目撃情報があり、市は１３日に開催予定だった「風越山（かざこしやま）トレイルマラソン大会」の中止を決めた。市内では５〜７日にクマの目撃が相次いでおり、飯田署や市が防災行政無線などで注意を呼びかけている。市によると、５日にクマが目撃されたのは今宮野球場付近。大会は、同野球場を発着点に計３７８人が参加して実施する予定だった。山林内のコース上の複数地点にスタッフを単独で