きょう午前、高岡市の山あいに作られた斜面で実験の作業をしていた男性が転落して死亡しました。高岡警察署などによりますと、きょう午前11時ごろ、高岡市岩坪の株式会社ライテクの実験場で、鉄骨組みの斜面の一番上で作業をしていた「男性が5メートル下へ転落した」と同僚から通報がありました。転落したのは、富山市婦中町笹倉の会社員、池田正樹さん（49）で、病院へ運ばれましたが、およそ3時間後に死亡しました。池田さ