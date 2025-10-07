ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学の坂口志文特任教授が、妻・教子さんと会見に臨みました。夫婦二人三脚で生まれた大発見。2人はこれまでの歩みを、笑顔で振り返りました。■会見ではおのろけ…妻に「いつも感謝」“歴史的快挙”から一夜。日本人としては史上6人目となるノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学・坂口志文特任教授（74）。大阪大学坂口志文特任教授（74）「感激しております。ありがとうござい