俳優の吉田鋼太郎さん（66）が、CM出演するコンビニエンスストアのイベントに登場。2人の娘の子育てに奮闘する様子を明かしました。イベントで、プライベートの1日の過ごし方を明かした吉田さん。4歳と生後9か月の娘の子育てに日々奮闘しているそうで、起床後は飼っている犬を散歩に連れて行ったあと、「子どもたち2人に（ご飯を）食べさせる、ここが大騒動。朝の7時から、子供たちを10時ぐらいに保育園などに送っていくんですけど