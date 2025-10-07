千葉ロッテマリーンズは7日、荻野貴司外野手(39)が今季限りで退団すると公式HPで発表した。トヨタ自動車から2009年ドラフト1位で入団した荻野はロッテ一筋の16年目。通算1146試合出場で1143安打260盗塁を記録していたが、今季は1軍での出場がなかった。球団は退団理由について「本人とはコーチ就任の打診を行うなど、話し合いを行ってきましたが現役続行の意向が強い」としている。また荻野のコメントも掲載。「今後のことは