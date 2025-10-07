成年後見人として管理していた財産から400万円を横領したとして、弁護士の男が逮捕されました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、広島弁護士会・元副会長の６７歳の弁護士の男です。警察によると、男は、2018年11月、成年後見人として管理していた30代女性の口座から400万円を横領した疑いです。調べに対し、「今は言う気になれません」と話しているということです。男は、2009年から女性の成年後見人を務めていて、家庭裁判所の