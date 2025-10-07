＜大相撲百周年場所＞10月7日◇東京・両国国技館【映像】親方が驚いた"驚き"の四股人気力士が開脚角度ほぼ180度の美しい四股を披露。館内からは驚きの歓声が上がり、放送席に座った親方も「あんなの絶対にできない」とリスペクトする一コマがあった。7日、両国国技館で「大相撲百周年場所〜古式大相撲と現代大相撲〜」が開催された。これは日本相撲協会の財団法人設立100周年を記念して執り行われたもの。平安時代の宮中で行わ