日本サッカー協会は７日、影山雅永・技術委員長（５８）との契約を解除したと発表した。日本協会によると、影山氏は２日、Ｕ―２０（２０歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）を視察するためチリに向かう途中、経由地のパリ行きの航空機内で児童ポルノを閲覧した疑いで着陸後に拘束され、その後、有罪判決を受けたという。技術委員長は日本サッカーの強化や育成などを担う責任者。日本協会の宮本恒靖会長は「サッカー界として許容