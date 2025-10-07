※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ夫は在宅勤務を装い義妹と関係をもっていましたが、妻と隣人の協力によりその事実が暴かれました。離婚後、在宅勤務中の態度が職場にバレた夫は退職。義母がかわりに慰謝料を支払うことに。義妹も離婚されたのち元夫に執着し警察沙汰に。落ち着きを取り