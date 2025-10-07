滋賀県で行われている国民スポーツ大会で、７人制ラグビー成年男子の秋田県チーム・秋田セブンズが、アクシデントを乗り越え優勝しました。 6日予選リーグを全勝で通過し決勝トーナメント１回戦を逆転勝ちした秋田セブンズ。６日の試合で、秋田の主軸であるパリオリンピック日本代表・丸尾が足を負傷したため、チームは１５人制の秋田ノーザンブレッツに所属する選手たちを中心に戦う