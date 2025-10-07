秋田朝日放送 バレーボールの強豪校として知られる横手市の雄物川高校の男性監督が、部員への体罰を理由に県バレーボール協会から１年間の謹慎処分を受けました。 県バレーボール協会によりますと、雄物川高校男子バレーボール部での体罰に関する情報が協会に寄せられたため、今月１日協会が学校に確認したところ、事実関係を認めたということです。協会は４日に緊急の会