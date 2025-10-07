ドル買い継続、ドル円一時１５０．８８レベル＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル買いが継続している。ドル円は高値を150.88レベルに伸ばしており、151円を視野に入れている。ユーロドルは1.1657レベル、ポンドドルは1.3402レベルまで安値を広げている。この局面では特にポンドドルの下げが目立っている。米１０年債利回りは４．１７％台へと小幅に上昇している。 USD/JPY150.87EUR/USD1.1659GBP/USD