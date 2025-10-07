こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 6951」。ケフェウス座の方向、約7000万光年先にあります。明るい中心部分には、ひときわ輝くリング状の構造。リングを抱く棒状構造から伸びた青い渦巻腕（渦状腕）は、電離水素領域（HII領域）の存在を示すピンク色の斑点と、塵（ダスト）が豊富な渦巻く暗い雲に彩られています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 6951」（Credit: ESA/Hubble &