◇MLB ブリュワーズ7-3カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)カブスがブリュワーズとの地区シリーズ第2戦に敗れて、敵地で連敗。王手をかけられたカブスのクレイグ・カウンセル監督は、先発の今永昇太投手にも厳しいコメントで振り返りました。初回に鈴木誠也選手の3ランで幸先よく先制。しかし、今永投手が2者連続三振から一転、連打でピンチを招くと、アンドルー・ボーン選手に同点3ランを献上。3回にもソロホ