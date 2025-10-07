家庭で出たごみを回収してもらうために、なくてはならないごみ袋。無料配布している自治体もあるなか、いまフリマサイトにはその「無料ごみ袋」の出品が相次いでいます。【写真を見る】フリマサイトの出品者に理由を聞くとコメントが削除無料ごみ袋を購入する理由井上貴博キャスター:転売は非常に根深い問題ですが、「安く仕入れて高く売る」というのは市場経済の原則であり、なかなか規制することができません。しかし、元値が0円