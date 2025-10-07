トランプ氏の二期目の大統領就任から8か月あまりが経ちました。この短期間にトランプ氏はこれまでのアメリカを根底から覆し、世界からの孤立を深める政策を次々と打ち出しています。今後、日本はどう向き合っていけば良いのか。元側近のボルトン氏らに話を聞きました。【写真で見る】「個人的な関係構築が極めて重要」トランプ氏元側近・ボルトン氏 新総理に提言、深まる孤立主義 変容するアメリカ変わる首都の光景 州兵派遣の意味