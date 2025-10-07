７日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第２週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」が放送された。工場の同僚たちが次々と結婚を決める中、話が進まないトキ（高石あかり）は気が気でない。傳（堤真一）とタエ（北川景子）によって、ついにお見合いが決定。旧士族となる中村家の守道（酒井大成）がやってくる。まずはトキの父・司之介（岡部たかし）と祖父・勘右衛門（小日向文世）が守道と対面するが、守道は２人の時代遅れな