秋田市手形山中町の住宅の庭で、今月5日に開花したサクラの写真がABSあきたアプリに投稿されました。投稿された写真では、庭に植えられた桜の木の枝で2輪のサクラが花びらをいっぱいに広げた様子が確認できます。撮影者は「10月に突入し日暮れの早さに秋を感じる今日この頃ですが、自宅の庭をふと眺めてみたら白い花が！よく見ると桜が開花していました」とコメントしています。