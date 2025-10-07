Widescreen Baroque¤¬¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMark¡×¤ò10·î8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢Vaundy¡¢King Gnu¡¢YOASOBI¡Ä¡Ä¹ª¤ß¤Ê¡È¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡É¤¬ËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¥¤¥áー¥¸¡Ë ËÜºî¤Ï¡¢Hinano¡ÊVo¡Ë¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤È¿¿Éôæû°ì¡ÊComposer¡Ë¤ÎÉÁ¤¯¸ØÂçÌÑÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ë¡¢Ì´Êª¸ì¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤Ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê²»¿§¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤ÆËÂ¤®½Ð¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î²Î»ì¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¾ð·Ê¤ØÍ¶¤¦¤è¤¦¤ÊH