（新竹中央社）11月に米国での打ち上げを目指す地球観測衛星「福衛8号」（フォルモサット8号）初号機「FS-8A」の出発式が7日、北部・新竹市の国家宇宙センター（国家太空中心、TASA）で開かれた。初号機は台湾の風景を空撮映像で記録し続けた映画監督、チー・ポーリン（斉柏林）さんの名を冠し、「チー・ポーリン衛星」と命名された。台湾を守るというチーさんの精神を継承していく思いが込められている。チーさんは台湾の風景を全