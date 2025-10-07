WurtSが、自身初のアリーナワンマンライブ『WurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-』を2026年2月に横浜アリーナと大阪城ホールにて開催する。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、米津玄師、Vaundy、WurtS……“意外な人物”の登場が世界観を作り出すMV） 本公演のチケットは、本日10月7日よりWurtS公式アプリ『W's Project』にて最速先行がスタート。締切は10月13日23時59分まで。 なお、WurtSはニュ&#12