Image: ELECOM 送風で2通りの使い道が便利。涼しくなって秋の行楽にもってこいの昨今。アウトドアやキャンピングにも最高の季節到来です。大自然の中に居場所を見つけたら、火起こしやエアマットを設営することもあるかと思います。どっちも準備がちょっと面倒ですが、エレコムの「NESTOUT アウトドアバッテリー」＋合体して使う専用エアポンプがあると作業が楽チンです。約30秒でエアマット