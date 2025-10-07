田中圭との不倫に続き、坂口健太郎との過去の交際が明らかになった永野芽郁。事実上の活動休止に陥っている彼女に復活の兆しがあるようでーー。「永野さんは、2025年4月『週刊文春』によって田中さんとの不倫と、韓国人俳優・キム・ムジュンとの“二股交際”が報じられました。各事務所は恋愛関係を否定していますが、田中さんとの不倫関係については“続報”で詳細なメッセージのやり取りが報じられ、深刻なダメージを受けまし