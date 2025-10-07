¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û À±Ìî¸»¤¬¡Ö2¡Êfeat. Lee Youngji¡Ë¡×MV¤Î¥á¥¤¥­¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£À±Ìî¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì ¡Ö2¡Êfeat. Lee Youngji¡Ë¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñー¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿À±Ìî¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¡£ À±Ìî¤¬¡ØGen Hoshino presents MAD HOPE¡Ù¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤Ç½é¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¹Ô¤Ã¤¿