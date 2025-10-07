2025年10月7日、国際卓球連盟（ITTF）が発表した最新の世界ランキングで、マカオ代表の朱雨玲（ジュー・ユーリン）が6位に浮上した事が、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。中国のスポーツメディア・咪咕体育は微博公式アカウントを通じて、「国際卓球連盟は25年第41週の世界ランキングを発表した。女子は孫穎莎（スン・インシャー）が続けて1位の座についたが、マカオ代表の朱雨玲が6位に浮上し、日