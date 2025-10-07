札幌ドームの経営立て直しに向け、新たな一手として発表されたのはオリジナルスイーツです。どのようなスイーツなのでしょうか？（札幌ドーム阿部晃士社長）「とても素晴らしいスイーツができました」大和ハウスプレミストドームで行われた定例記者会見。経営立て直し策として開発されたのは、どら焼きです。 道産の「しゅまり小豆」とバターをもちもち食感の生地で包んだもので、