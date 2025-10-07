こども家庭庁のロゴこども家庭庁は、親の就労に関係なく子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」を2026年度から全ての自治体で導入するのに当たり、利用時間の上限を「月10時間」とする方針を固めた。関係者が7日明らかにした。25年度までに先行して導入した自治体でも月10時間を上限としており、26年度以降も維持する。各地で保育士が不足している現状などに配慮した形だが、保護者側からは「10時間では足りない」と懸念す