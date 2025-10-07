思わず本音を吐露。新人タレントの増田小春が10月4日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、共演者に「すごい恥かかされた」と言い放った。【映像】グダグダな即興パフォーマンスオリエンタルラジオの藤森慎吾がMCを務める当番組は、共演者たちが2チームに分かれてボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。勝者はご褒美としてスイーツを食べられる一方、敗者は罰ゲームをするのがルールだ。この