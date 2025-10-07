公園で息子が遊んでいると、見知らぬ子どもが無言でおもちゃを奪おうとしました。すると、その母親はまるで「自分の子どもに貸してあげて当然」と言わんばかりの態度。理不尽な要求に対し、母親は静かに言葉を返します。今回は、筆者の友人から聞いた公園でのママ友トラブルのエピソードをご紹介します。 息子のおもちゃを奪う子どもと、“当然”という母親 周囲からの共感があったことで、「自分の判断は間違って