古くからの友人が無念にも遺していってしまった3匹の猫。友との最後の約束を果たすため、託された猫たちを救い出すことになり…？ 猫たちと飼い主の絆が多くの感動を呼び、注目を集めている投稿は、記事執筆時点で8.6万回以上再生され、「涙なしには見られない」「猫ちゃんたちがこれからも幸せでありますように」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『もし自分に何かあったら、猫は…』亡き友人との『最後