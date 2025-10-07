女優の山下美月が、7日にインスタグラムを更新。出演ドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系／毎週火曜21時）からオフショットを公開した。【写真】山下美月、海技職員の制服がカッコかわいい（3枚）本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤隆太演じる刑事・碇拓真をリーダーとする水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、マリン×クライムエンターテインメント。山下は、海技職