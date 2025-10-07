2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は7日、大阪・関西万博の「閉会式」式次第を公表した。【画像】「せつなすぎる」… 万博残り10日、公式カウントダウンビジュアル閉会式は、万博閉幕日の10月13日にEXPOホール「シャインハット」で実施。午後1時55分からNHK総合テレビで生放送予定。■式次第・映像プログラム（1）「Countdown to the Futures未来へのカウントダウン」・開式の辞2025年日本国際博覧会協会事務総長