漫画家でイラストレーターの江口寿史さん（６９）が手がけた「中央線文化祭２０２５」の告知イラストについて、このイベントが行われる商業施設「ルミネ荻窪」（東京都杉並区）を運営するルミネ（同渋谷区）は「制作過程に問題があった」として今後一切使用しないことを発表した。イベントは１８、１９日に開催予定だが、江口さん出演の１９日のトークショーは中止するという。江口さんは、漫画「ストップ！！ひばりくん！」「