女子ゴルファーの吉田優利が７日、インスタグラムを更新。「最近の私と最近の食べ物」と、オフショットを投稿した。吉田は特大のパフェ、かき氷などスイーツを前にとろけそうな笑みを浮かべ、視線も釘付け。「餃子からあげ祭」での写真や、スーパーでバナナやかぼちゃをカゴに入れている写真、「栄養○」の手作りおにぎりを食べている姿なども投稿した。１０月１日から米ハワイで行われた「ロッテ選手権」では体調不良の影響