吉本新喜劇の内場勝則（65）、未知やすえ（62）夫妻が7日、大阪ステーションシティシネマで、映画「ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜」（24日公開）の特別試写会に登壇した。未知の手を取りエスコートしながら登場した内場は「普段しないことをしてしまって。最近、年いって危ないので、こう持ってます」と話し、「夫婦（そろって）というのもレアなので写すなら今です」と“希少性”をアピール。未知も「夫婦でいるのが不思議です」と