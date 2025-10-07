女優の三吉彩花が圧巻のスタイルを披露した。三吉は７日、自身のインスタグラムを更新。「本当に素晴らしく美しいショーでした招待してくれてありがとう」と英語で記すと、黒のミニ丈ワンピですらりとした美脚をみせたクールなショットを複数枚シェアした。この投稿にネット上では「良すぎる」「きれいすぎ」などの声があがっている。