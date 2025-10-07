日本相撲協会は７日、東京・両国国技館で「百周年場所古式大相撲と現代大相撲」を開催した。横綱・大の里（二所ノ関）が同・豊昇龍（立浪）と上段、中段、下段の型をつくる「三段構え」を披露した。大の里は「あうんの呼吸。いい経験だった」とうなずいた。「三段構え」は重要な行事のみで披露され、２０１７年１０月に当時・横綱の白鵬、師匠である稀勢の里（現二所ノ関親方）が行って以来で８年ぶりだった。さらに儀式など