巨人の田中将大投手が８日に行われるフェニックス・リーグの韓国ハンファ戦（ＳＯＫＫＥＮ）で登板することがわかった。７日のヤマハとの練習試合後に杉内俊哉投手チーフコーチが「台風の影響もあるので、明日（８日）投げます」と登板を明言した。田中将は９月３０日の中日戦（東京ドーム）で日米通算２００勝を挙げるなど今季１０試合に登板して３勝４敗、防御率５・００をマークしている。